Imperia. É stata rinviata al 7 ottobre prossimo l’udienza per la morte della studentessa imperiese Martina Rossi per la quale sono stati condannati a 3 anni di reclusione per omicidio colposo due giovani toscani, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Lo scrive l’agenzia di stampa Ansa.

