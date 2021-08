Liguria indietro sui vaccini per over 50 e giovanissimi, immunizzati sotto la media nazionale

Liguria. La Liguria rallenta sui vaccini. A dirlo sono i dati dell’ultimo report della fondazione Gimbe: la nostra regione si colloca appena sotto la media nazionale per popolazione immunizzata a ciclo completo (61,8% contro il 61,9%) e per vaccinati con almeno una dose (70,3% contro il 70,5%) ma sia sugli over 50 sia sui giovanissimi si registrano percentuali di persone non vaccinate tra le più alte in Italia.

... » Leggi tutto