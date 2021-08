Mense aziendali, nuovo affondo dei sindacati: “Confusione green pass a danno dei lavoratori”

Liguria. Green pass e mense aziendali: continua la battaglia dei sindacati. “A fronte delle poco chiare disposizioni governative in materia di green pass e non solo, in queste assolate e festive giornate estive, molte imprese in maniera unilaterale, quindi senza confronto alcuno, stanno procedendo in maniera pedissequa ad applicare disposizioni inerenti il diritto alla salute ed in particolar modo l’accesso alle mense aziendali” affermano le sigle sindacali Filctem, Femca e Uiltec.

