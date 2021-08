Resti di Genova antica sotto il “Museo della Città”, stop al cantiere e progetto da rivedere

Genova. Il cantiere per il Museo della Città nella loggia di Banchi, nel cuore del centro storico genovese, dovrà fermarsi. Una conseguenza inevitabile dopo lo straordinario ritrovamento di stratificazioni tardo-medievali insieme a tracce di epoca romana appena sotto la pavimentazione dell’edificio. Stamattina i tecnici della Soprintendenza e del Comune hanno svolto un sopralluogo in attesa di far partire un tavolo che dovrà decidere come procedere: l’idea di base è quella di rivedere tutto il progetto per rendere visitabili almeno parte dei resti, ma molti aspetti vanno ancora approfonditi.

