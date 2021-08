Sanremo. E’ sold out il nuovo appuntamento de Il Tenco Ascolta, il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra gli artisti emergenti o già presenti da tempo sulla scena italiana, offrendo uno spazio in più per consolidare il loro cammino e mostrare le loro qualità artistiche. Venerdì 27 agosto, alle 21.30, Il Tenco Ascolta arriverà a Piombino (LI), al Porticciolo di Marina. Ad esibirsi sul palco saranno i cantautori: Lucio Corsi, Claudia Megrè e Marco Corrao.

