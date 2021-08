Covid, Nursing Up: «Sistema sanitario ligure a rischio per sospensioni del personale non vaccinato»

Genova. «Il sistema sanitario ligure rischia una grave crisi a causa delle sospensioni del personale non vaccinato (in applicazione del D.L. che prevede l’obbligo vaccinale per gli operatori di interesse sanitario): già prima della pandemia, infatti, gli ospedali e le strutture sanitarie soffrivano una carenza cronica di personale e ora la situazione è destinata a peggiorare e diventare insostenibile». Il Nursing Up ligure punta il dito, con rammarico, contro i ritardi della Regione (ricordando che il D.l. 1 a cui si fa riferimento è addirittura di aprile): «Il Governo locale non è si mosso in tempo con selezioni di personale e graduatorie da cui attingere nel momento in cui sarebbero state effettuate le sospensioni. Non c’è stato un confronto con le organizzazioni sindacali sulla problematica, trattata solo a latere di altri argomenti e liquidata per lo più con rassicurazioni verbali».

... » Leggi tutto