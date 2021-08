Genoa, linea verde al centro del progetto nonostante i rinforzi: continuano a stupire i”savonesi” Cambiaso e Kallon

Genova. Finalmente l’arrivo del sereno. Si potrebbe sintetizzare in questa maniera il momento del Genoa che, dopo i numerosi malumori seguiti alla pesante sconfitta rimediata in quel di San Siro con il passivo di 4-0, ha scelto di correre ai ripari rinforzando sul mercato i reparti apparsi maggiormente carenti. È anche e soprattutto per questa ragione che presto approderanno alla corte di Davide Ballardini Sam Lammers, Felipe Caicedo e Nikola Maksimovic, giocatori pronti ad offrire il proprio contributo per migliorare la precaria condizione del Grifone.

