Genova Jeans, il budget scende a 820mila euro. Piciocchi: “Renderemo conto di tutto alla fine”

Genova. Sarebbe di 820mila euro, e non di 1,2 milioni come risulta da una delibera della giunta regionale, il budget per la manifestazione Genova Jeans in programma dal 2 al 6 settembre, finora sotto i riflettori non tanto per i contenuti proposti quanto per le polemiche tra maggioranza e opposizione (fino al tormentone dello “sciopero dei jeans” proposto da Sansa) che hanno dato origine oggi a una commissione comunale sul tema. A rispondere alle domande dei consiglieri, sottolineando più volte l’importanza dell’iniziativa per la promozione di Genova e il rilancio della zona di Prè, gli assessori della giunta Bucci Piciocchi, Bordilli e Gaggero e la presidente del comitato promotore, Manuela Arata, che è anche proprietaria del marchio che contraddistinguerà l’evento.

