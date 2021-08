Genova. “Il sistema sanitario ligure rischia una grave crisi a causa delle sospensioni del personale non vaccinato: già prima della pandemia, infatti, gli ospedali e le strutture sanitarie soffrivano una carenza cronica di personale e ora la situazione è destinata a peggiorare e diventare insostenibile”. È l’allarme lanciato in Liguria da Nursing Up, il sindacato degli infermieri.

