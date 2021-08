Sampdoria: la calma prima della tempesta?

Genova. Ufficializzata la cessione, in prestito, di Manuel De Luca al Perugia, è di poco fa anche quella (definitiva) di Lorenzo Tonelli all’Empoli, a dimostrazione delle priorità imposte dalle leggi di bilancio a Daniele Faggiano, e – se è pur vero che in questi prossimi quattro giorni ci sarà d’aspettarsi di tutto – la logica dice che, in primis, il d.s. dovrà pensare a sistemare gli esuberi, che sono tuttora in rosa, leggi Jeison Murillo (gira e rigira, tornerà al Celta Vigo), Kaique Rocha (nessuna voce sul brasiliano), Gianluca Caprari (percorribile l’idea di uno scambio con Diego Farias del Cagliari) ed uno fra Ronaldo Vieira (tornato ad allenarsi in gruppo) e Kristoffer Askildsen (l’ideale sarebbe entrambi, mettendo magari in rosa lo svizzero Michel Aebischer dello Young Boys).

... » Leggi tutto