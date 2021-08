Ventimiglia, donna investita in via Roma: trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure

Ventimiglia. Grave incidente nel tardo pomeriggio in via Roma, nei pressi dell’incrocio con via Turati, a Ventimiglia. Una donna di 85 anni, piemontese, è stata investita mentre attraversava la strada. Soccorsa dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, l’anziana, che non era cosciente, è stata trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

... » Leggi tutto