Ventimiglia, pubblicizza apertura nuova palestra: ignoti strappano il manifesto per dispetto

Ventimiglia. E’ durato meno di 24 ore il manifesto affisso in corso Limone Piemonte, nel quartiere di Roverino, che pubblicizzava l’apertura di una nuova palestra: la “Mushin Dojo”, scuola di Karate Wado-Ryu, in via XXV Aprile, che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre,.

Ignoti hanno ridotto il poster in decine di pezzetti di carta: un dispetto mirato contro l’apertura dell’attività, visto che gli altri manifesti non sono stati toccati.

