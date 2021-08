Green Pass e obbligo vaccinale, nuova manifestazione a Savona: “Per difendere la Costituzione e proteggere la dignità della persona”

Savona. “Contro il ricatto ‘vaccino o salario’ che trasforma il consenso informato in un consenso estorto e a favore della vaccinazione purchè volontaria e sostenuta da un rigoroso controllo attivo sugli effetti avversi; contro il Green Pass quale strumento di discriminazione, di costrizione e di perdita del lavoro e a favore di modalità di controllo e contenimento che abbiano un valore scientifico, non siano invasive e non dividano i lavoratori; contro la deriva autoritaria, la privazione delle libertà più elementari, la criminalizzazione e la repressione del dissenso e di ogni opinione critica e a favore di del rispetto di tutte le norme costituzionali e dei trattati nazionali ed internazionali sull’inviolabilità della persona e della sua dignità”. Sono queste le “contrapposizioni” ideologiche che sottendono al presidio ed assemblea aperta che si terrà oggi alle 16 in piazza Sisto IV a Savona e che è stata organizzata dal Cub Sanità di Savona insieme con Comilva, Medicina Democratica, i Collettivi Docenti e Personale Ata Auto-Organizzati e l’associazione “Dall’albero ai frutti”.

