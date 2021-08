Green pass valido 12 mesi per i vaccinati ma anche per i guariti: ecco cosa cambierà

Roma. Alla fine è arrivato il parere positivo del Comitato tecnico scientifico: la validità del green pass per chi si è vaccinato contro il Covid, ma anche per chi è guarito, può essere prolungata dagli attuali 9 mesi fino a 12 mesi a partire dalla data di somministrazione della seconda dose. Una misura che garantirà la piena copertura ai primi immunizzati – principalmente over 80 e operatori sanitari – che altrimenti avrebbero visto scadere il proprio certificato verde nei primi giorni di settembre.

