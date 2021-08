Il Camporosso punta sulla “metodologia”, dalla Samp arriva il match analyst Luca Oneglio 

Camporosso. «Nella prossima stagione sarò a disposizione dell’Unione Sportiva Camporosso e svolgerò il ruolo di responsabile della metodologia. Collaborerò perciò con società ed allenatori per cercare di andare ad intraprendere una metodologia di allenamento che vada alla ricerca di obiettivi mirati per tutte le leve del settore giovanile dell’agonistica». Lo annuncia il giovane allenatore Luca Oneglio ufficializzando il passaggio all’Unione Sportiva Camporosso.

