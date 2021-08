Lavoro, da agosto in provincia di Imperia 3250 nuovi ingressi. Bosio (Cisl): «Segnali positivi ma si colmi gap infrastrutturale»

Imperia. Secondo le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior realizzate da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro nella provincia di Imperia nel periodo agosto-settembre – ottobre 2021 sono circa 3250 gli ingressi nel mondo del lavoro. Questi dati sono formulati in base alle richieste delle aziende.

... » Leggi tutto