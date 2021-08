Lazio Cup: l’Under 18 Lnd in finale, battuta la Salernitana. In campo anche Bastita della Sanremese

Sanremo. Roberto Puzone stacca in area sul corner di Bastita per il gol del momentaneo due a zero. Continua il sogno della Rappresentativa Under 18 Lnd nella Lazio Cup: col 3-0 alla Salernitana nella semifinale disputata ieri pomeriggio al Comunale di Casalattico, la formazione allenata da Giannichedda arriva per la prima volta nella sua storia all’ultimo atto del torneo alla sua terza partecipazione. Oggi a Villalba di Guidonia (ore 11) l’affascinante sfida contro la Roma, che nell’altra semifinale ha superato il Crotone per 5-0.

