L’Under 17 Lnd alla Shalom Cup per difendere il titolo, tra i convocati Omar Bohli della Sanremese

Sanremo. La Rappresentativa Nazionale Under 17 Lnd riparte da dove ha lasciato. Dopo più di due anni la selezione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti torna a giocare una competizione ufficiale proprio sul campo dove il 30 giugno 2019 alzò al cielo la Shalom Cup, l’ultimo torneo ufficiale giocato. In questi ultimi due anni, nonostante la pandemia, nel rispetto dei protocolli Covid, l’Under 17 allenata da Calogero Sanfratello, come tutte le altre Rappresentative Lnd, è riuscita comunque ad assicurare la continuità al lavoro di scouting con decine di raduni territoriali e nazionali, amichevoli e incontri di formazione.

... » Leggi tutto