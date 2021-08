No green pass, blocco alla stazione Principe? Gli organizzatori genovesi: “Ci dissociamo”

Genova. “Ci dissociamo da questi atti che non hanno alcun senso. La piazza non è in grado di reggere un tale livello di scontro e chi dice il contrario fa il gioco del sistema”. A dirlo è Leonardo Sinigaglia, uno degli organizzatori delle ultime manifestazioni contro il green pass a Genova, dopo l’annuncio via Telegram di un blocco nelle stazioni ferroviarie di 54 città italiane, tra cui anche Genova Piazza Principe, in occasione dell’entrata in vigore del certificato obbligatorio per i viaggi in treno a lunga percorrenza il 1° settembre.

