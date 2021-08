Sanremo, ristorante allontanato da Pian di Poma. Accordo salva causa

Sanremo. Ristorante allontanato da Pian di Poma per permettere la realizzazione del nuovo “green park”, Comune raggiunge accordo salva causa. E’ dei giorni scorsi l’approvazione da parte della giunta comunale della proposta di transazione tra O.i.t. Srl e i titolari del ristorante Oasi Chez Gabri (prima a Pian di Poma in corso Marconi 143, da qualche anno in strada Solaro), volto a chiudere anticipatamente la causa di fronte al Tar Liguria, foriera di rallentare l’operazione per la costruzione della nuova area camper, i cui lavori dovrebbero partire a metà ottobre.

