Vaccini, Toti: «In Liguria quasi 1000 dosi somministrate nell’ultima open night»

Genova. «Sono poco meno di 1000 le dosi di vaccino somministrate nell’open night che si è svolta in diversi hub della Liguria, per la precisione 934, di cui 620 prime dosi. Proseguire con la campagna vaccinale e immunizzare il maggior numero di persone possibile è fondamentale per evitare nuove chiusure, proteggere sé stessi e i propri cari ed evitare che ancora una volta gli ospedali e i reparti di terapia intensive vadano in sofferenza a causa dei ricoveri Covid». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

