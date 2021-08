Carlos França, vecchia conoscenza del Tigullio, tornerà a calcare in campi della Serie D

Genova. Carlos França, nato terzino di difesa e ancor prima giocatore da calcio a 5, già non più giovanissimo, venne scoperto e lanciato dalla Caperanese (poi Chiavari Caperana). Nel corso dei suoi trascorsi in Liguria, sempre nel levante genovese, Franca ha indossato in interregionale le maglie di Bogliasco, Lavagnese e RapalloBogliasco, trascinando i propri compagni e lasciando sempre il segno con un gran numero di gol.

