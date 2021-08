Lazio Cup, Under 18 Lnd sconfitta in finale dalla Roma. In campo anche Bastita della Sanremese

Sanremo. Termina tra gli applausi l’avventura alla Lazio Cup per la Rappresentativa Under 18 Lnd, sconfitta ieri mattina per 2-0 dalla Roma nella finale della 13ª edizione del torneo a Villalba di Guidonia. A indirizzare la coppa in casa giallorossa lo stacco di Pisilli al 5′ del primo tempo su assist di Falasca, seguito da un altro colpo di testa vincente, questa volta del capocannoniere Padula, sugli sviluppi della punizione calciata dallo stesso numero 8 a metà della ripresa.

