Scuole, entro giovedì il piano per i trasporti: incognite sull’impatto del ritorno in presenza al 100%

Genova. Il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini ha chiesto alle Regioni di avere pronto, per giovedì 2 settembre, il piano organizzativo del trasporto pubblico locale in vista della ripresa delle scuole – il 15 settembre in Liguria – ed è per questo che domani, lunedì, Comuni, Regione, direzione scolastica e aziende del trasporto pubblico locale dovranno trovare la quadra per garantire abbastanza mezzi per tutti. Se ne parlerà in una riunione in prefettura.

