Sestrese-Busalla, Cannistrà e Schiazza in coro: “Ottima prova, risultato bugiardo”

Genova. Il ritorno in campo non è mai stato così dolce. Si potrebbe definire in questa maniera la ripresa delle ostilità in occasione della Coppa Italia di Eccellenza, primo atto stagionale in vista dell’annata 2021/2022. Ieri a dare il via alle danze per quanto riguarda la provincia di Genova ci hanno pensato Sestrese e Busalla, squadre impegnante sul manto erboso del Picasso appunto in occasione della prima giornata di Coppa.

