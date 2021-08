Vaccini, Toti: «In Liguria fascia 12-19 anni supera il 56%. L’obiettivo è raggiungere il prima possibile l’immunità di gregge»

Genova. «La percentuale di persone nella fascia tra i 12 e 19 anni che ha ricevuto almeno una dose di vaccino in Liguria è del 56,24%, quella della fascia 30-39 è del 68,05%. Per quanto riguarda la fascia 70-79 invece, siamo alll’82,65%. La campagna vaccinale prosegue con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile l’immunità di gregge e scongiurare nuove chiusure, anche in vista della riapertura delle scuole: dobbiamo restituire ai ragazzi la didattica in presenza». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

