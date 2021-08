Al via la tracciatura della pista ciclabile in Valpolcevera, passerà sotto il nuovo ponte

Genova. Le prime strisce di vernice rossa e i primi pittogrammi a forma di bici sono comparsi negli scorsi giorni a Sampierdarena. Sono l’inizio del nuovo itinerario ciclabile che arriverà fino a Pontedecimo percorrendo la strada sulla sponda destra della Valpolcevera e attraversando i quartieri più popolosi, da Certosa a Rivarolo a Bolzaneto. Sarà in pratica l’ultimo tassello della rete d’emergenza nata più di un anno fa in corso Italia, dove – tra l’altro – nei prossimi mesi inizieranno i lavori per creare la vera e propria pista strutturata in sede riservata.

