Quando si parla di futuro, la sostenibilità è dietro l’angolo. Ma l’importante è saperci arrivare. Per farlo, le aziende e le persone possono iniziare a scaldare i motori e ottenere fondi per rendere più ecologico il trasporto dei propri prodotti, grazie all’erogazione di 60.000 euro per le singole persone e 500.000 euro per le società e PMI di tutta Europa.

... » Leggi tutto