Procuratore di Imperia Alberto Lari a Ventimiglia: «In quattro anni mai visto denunce per reati intimidatori»

Ventimiglia. «Mi devo per forza riagganciare a ciò che ho detto il 21 luglio scorso a Ventimiglia, quando ho fatto un appello al coraggio di denunciare i fatti, i reati. Sul giornale è uscito che parlavo di Imperia, ma non parlavo di Imperia, parlavo della provincia di Imperia e mi riferivo, in particolar modo, a Ventimiglia». Ha esordito così, il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, nel suo intervento alla Spes di Roverino nel corso dell’evento organizzato da Libera per tracciare un bilancio del lavoro svolto nel campo “E!State“, in cui giovani studenti di Scienze politiche e Giurisprudenza hanno raccontato le fasi della loro ricerca sui beni confiscati alle mafie in provincia di Imperia.

