Reddito di cittadinanza, Toti: “Il miglior sussidio è il lavoro”

Liguria. “All’improvviso, di colpo, tanti vorrebbero cambiare il reddito di cittadinanza. Dico giustamente, anzi, dico da sempre, che non andava proprio fatto. Per fortuna l’Italia è tornata a crescere e, stando alle stime, crescerà molto nei prossimi anni. Questo vuol dire che avremo bisogno di più lavoratori. Ma è altrettanto vero che dopo due anni difficili come quelli che abbiamo passato, serve una forma di reddito che aiuti chi ha perso il lavoro. E’ possibile conciliare le cose in modo virtuoso”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.

