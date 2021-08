Savona. Con una lettera inviata a tutte le comunità parrocchiali e religiose, il vescovo di Savona Calogero Marino ha annunciato che la Marcia nazionale della pace del 31 dicembre, annullata lo scorso anno per l’emergenza pandemica, avrà ancora Savona come sede, confermando così la scelta che la Conferenza episcopale italiana aveva fatto per l’edizione 2020.

... » Leggi tutto