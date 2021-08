Trentenne morta ad Albenga, Lega e Forza Italia al sindaco: “Da mesi denunciamo situazioni poco sicure”

Albenga. “Sono mesi, se non anni, che ribadiamo all’amministrazione comunale l’urgenza di mettere in sicurezza l’accessibilità dei palazzi Via Milano e Via Montalcini, divenuti luoghi di ritrovo notturno (e non solo) abituale di balordi, drogati ed ubriaconi. Occorreva murare gli accessi e non solo posizionare griglie di metallo facilmente eludibili”. A dirlo sono i consiglieri di minoranza di Albenga di Lega e Forza Italia.

... » Leggi tutto