Ecco perché il PHP continua ad essere uno strumento di lavoro essenziale per chi si occupa di programmazione web

Il PHP è un linguaggio lato server che è ormai arrivato alla veneranda età di 25 anni. Nonostante nascano strumenti di lavoro con caratteristiche più avanzate, il suo ruolo resta centrale per chi si occupa di programmazione web, ed è per questo che frequentare un corso php continua ad avere la sua importanza all’interno del percorso di formazione dei nuovi professionisti dal coding orientato al web. Il corso Hackademy proposto da aulab è un ottimo esempio in tal senso. Si tratta di un corso intensivo che si prefigge di offrire una preparazione avanzata ai futuri web developer, con la scelta di concentrarsi in maniera attenta anche sul lato pratico, per consentire un ingresso quanto più veloce nel mondo del lavoro. E le percentuali di job placement dell’azienda italiano confermano l’efficacia di questo approccio.

Ma cos’è il PHP? L’acronimo che sta per Hypertext Preprocessor rappresenta un linguaggio di scripting che può essere usato per lo sviluppo di siti web dinamici e interattivi. Negli anni è stato implementato tramite aggiornamenti regolari che ne hanno arricchito le potenzialità.

1. Facile da studiare a da usare

Una delle ragioni per le quali il PHP continua ad essere un linguaggio così comune tra chi si occupa di sviluppo web è che risulta molto semplice da usare con una curva di apprendimento decisamente piatta e caratterizzata quindi di una velocità davvero elevata nell’apprendimento. La comprensione della sintassi è immediata e le funzioni più comuni sono semplici da assimilare e questo rende questo linguaggio decisamente più accessibile di molti altri concorrenti.

2. Il fattore open source

Il fatto che il PHP sia uno strumento open source e quindi sostanzialmente gratis, lo rende particolarmente appetibile per chi sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della programmazione. Inoltre, essendo gratuito anche l’accesso a tutta una serie di framework PHP come Laravel, c’è la possibilità per le aziende di tenere sotto controllo i costi relativi allo sviluppo web.

3. Conserva la sua importanza per qualunque web developer

Ecco una lista di motivi che anche a distanza di anni fanno rimanere il PHP in cima alla lista degli strumenti preferiti dai web developer:

– Versatilità

Aspetto collegato al fatto che il linguaggio è indipendente a livello di piattaforma e quindi può essere usato senza problemi su Windows, Mac e Linux. Supporta inoltra la gran parte dei server più importanti.

– Supporto della community

Il PHP può avvalersi del supporto di una community fedele che contribuisce a creare tutorial sempre nuovi e quindi ad allargare il campo applicativo di questo linguaggio, facendolo crescere nonostante sia un degli strumenti più longevi in circolazione.

– Sicurezza e velocità

Due caratteristiche forse tra le più ricercate quando ci si riferisce a prodotti che devono essere usati sul web. Il PHP usa la sua memoria interna e questo gli permette di comportarsi bene a livello di velocità, soprattutto con le ultime versioni rilasciate. A livello di sicurezza questo linguaggio offer standard elevati pari comunque a tanti altri competitor. L’apporto della community è anche in questo caso fondamentale perché riesce a trovare soluzioni pratiche per far fronte a nuovi problemi di vulnerabilità e per rispondere ai cyberattacchi.

– Connessione facile ai database

Il PHP rende la connessione con la quasi totalità dei database più usati estremamente semplice e questo aspetto permette ovviamente una maggior libertà per i programmatori nel momento in cui si ritrovano a scegliere il dispositivo migliore per il progetto a cui stanno lavorando.

– Uno strumento ben rodato

Uno dei benefici legati alla lunga militanza tra gli strumenti per la programmazione web è quello relative al fatto che risulta stabile, senza bug e quindi assolutamente affidabile in qualsiasi ambito applicativo.