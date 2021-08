Emergenza Afghanistan, presto in Liguria altri profughi. Toti: “Saranno vaccinati”

Genova. “Quando queste persone andranno via ovviamente ne arriveranno altri, perché il centro di Roccaraso, mi dicono, è pieno di persone e quella di Sanremo è una struttura che si presta a questo genere di screening. Poi è evidente che andranno sistemati con un sistema modello Sprar e poi, avendo lo status di rifugiati, con tutti i diritti che questo comporta, temo che dovranno ricostruirsi un’esistenza fuori dall’Afghanistan: non vedo per questo Paese un momento di serenità all’orizzonte, almeno non nel breve periodo”.

Lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo all’interno della base logistica militare di via Lamarmora a Sanremo, Imperia, dove sono ospitati 206 profughi fuggiti dall’Afghanistan.

... » Leggi tutto