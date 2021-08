Genoa: l’ultimo colpo di una giornata scoppiettante è Fares

Genova. Un tourbillon di acquisti e cessioni in termini di quantità che non ha eguali in serie A, con un gran finale: l’arrivo di Fares, l’esterno mancino della Lazio in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, il trasferimento definitivo di Caicedo, rinforzo per l’attacco, sempre dalla sponda biancazzurra di Roma, l’inserimento del difensore centrale serbo Maksimovic (svincolato) e del centrocampista Abdoulaye Touré dal Nantes.

