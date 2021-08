“Non chiedo l’elemosina ma pulisco la strada”: l’iniziativa del migrante che fa splendere i marciapiedi

Genova. “Gentili signori desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l’elemosina. Da oggi terrò pulita la vostra strada vi chiedo soltanto un contributo per il mio lavoro di 50 centesimi”. Questo il cartello scritto a mano che da qualche giorno si può trovare in via D’Albertis a San Fruttuso, dove un ragazzo migrante ha “preso servizio” spazzando e tenendo puliti i marciapiedi.

