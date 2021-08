Sampdoria, preso Francesco Caputo in ‘zona Cesarini’

Genova. Mercato povero, come non mai, ma almeno qualche rinforzo, allo scoccare dell’ultimo momento, è arrivato, ad impolpare la rosa a disposizione di mister D’Aversa, anche se qualche dubbio non può non sorgere, sull’opportunità di prendere in prestito giovani giocatori da altre squadre… Una società che deve vivere di plusvalenze, dovrebbe crescere giocatori di sua proprietà, però i tre neo tesserati sono veramente interessanti, questo è indubbio.

