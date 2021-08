Sanità, Muzio (FI): “Porre rimedio alla carenza di personale in ASL4”

Genova. “Faccio mie le preoccupazioni espresse dalla CISL FP in ordine alla carenza di personale infermieristico, di OSS e di dirigenti medici nella ASL4 Chiavarese. Si tratta di un problema che diventa ancora più pesante e pressante alla luce della graduale auspicata riapertura delle attività e dei servizi interrotti a causa dell’emergenza pandemica. In questo quadro vi è il duplice rischio di non garantire ai pazienti un’adeguata presenza di personale e di sottoporre gli operatori attualmente attivi a turni stressanti, con tutte le conseguenze negative del caso”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

