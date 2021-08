Ventimiglia, ripulito il bivacco dei migranti a Grimaldi. Scullino: “Vanno allontanti gli stanziali”

Ventimiglia. “Era ora”. A dirlo è un automobilista, che si ferma nei pressi del bivacco creato dai no borders a Grimaldi, per accogliere le decine di migranti che ogni giorno vengono respinti dalla Francia. “Era uno schifo inimmaginabile”, aggiunge l’uomo, che si rivolge al sindaco Gaetano Scullino, presente alla pulizia dell’area: un belvedere e un terreno ricco di vegetazione mediterranea che digrada sul mare, in una delle zone più belle e suggestive di Ventimiglia, a pochi metri dal confine di Stato con la Francia.

