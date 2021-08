Ventimiglia, straniero manda all’ospedale due poliziotti. La denuncia del Sap

Ventimiglia. Stefano Cavalleri del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) denuncia un aggressione ai danni di due poliziotti: «Solo un paio di settimane fa in Ventimiglia, venivano feriti dei poliziotti mentre eseguivano controlli/interventi su persone straniere. Ahinoi, è accaduto di nuovo! Oggi alle 13:00, due poliziotti della Polfer di Ventimiglia sono finiti in ospedale con le braccia rotte perché, mentre stavano sottoponendo ad un controllo di polizia uno straniero Nigeriano, lo stesso, improvvisamente, si scagliava violentemente contro i due operatori, mandandoli in ospedale: uno con la frattura del gomito, l’altro con quella della spalla».

