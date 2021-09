Da oggi scatta l’obbligo Green Pass su treni Intercity e alta velocità, scuole e università

Savona. Da oggi scatta l’obbligo Green Pass sui treni Intercity e alta velocità. Il controllo viene effettuato a bordo treno, l’obbligo è ricordato con un messaggio che compare sui pannelli luminosi sui binari e con le comunicazioni audio nelle stazioni. Era stata annunciata nei giorni scorsi una manifestazione “No Green Pass” nelle stazioni ma al momento non è ancora in corso nessuna protesta e non ci sono criticità. Nella stazione di Savona è presente il personale della Polfer per la partenza del primo treno Intercity in partenza è il 505 Ventimiglia – Roma Termini delle 8.05.

