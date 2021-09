No green pass, a Principe decine di poliziotti e giornalisti ma i manifestanti si contano sulle dita di una mano

Genova. Alla fine, come prevedibile, non si è verificato alcun disordine legato alle proteste no green pass né alla stazione di Genova Piazza Principe, né a quella di Brignole né nelle altre stazioni sul territorio. Non si può neppure parlare di un vero e proprio flop perché la “piazza” no green pass che ogni sabato da qualche settimana a questa parte manifesta a Genova si era ufficialmente dissociata dagli annunciati blocchi, promossi più che altro da alcuni gruppi Telegram.

... » Leggi tutto