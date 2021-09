No green pass: tolleranza zero contro i blocchi nelle stazioni, annunciate altre proteste

Genova. Tolleranza zero contro i blocchi annunciati nelle stazioni ferroviarie in tutta Italia nel giorno in cui diventa obbligatorio il green pass per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, compresi gli Intercity. Anche a Genova Prefettura e Questura hanno messo in campo uno speciale dispositivo di sicurezza seguendo le indicazioni del Viminale: un centinaio gli uomini schierati a presidio degli obiettivi sensibili e pronti a intervenire per scongiurare le interruzioni di pubblico servizio.

