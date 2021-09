Rina acquisisce l’azienda danese Logimatic Solutions

Genova. Rina, multinazionale di ispezioni, certificazione e consulenza ingegneristica, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Logimatic Solutions, software house leader nel suo settore, con sede in Danimarca. L’azienda, con un fatturato di circa 6 milioni di euro, sarà completamente integrata all’interno del Gruppo Rina e i suoi quasi 50 dipendenti continueranno a offrire competenza altamente specializzata dagli uffici in Danimarca, a Singapore e in Cile.

