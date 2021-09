Riviera Beach Volley: vincono il Circuito Menabrea Pico-Sarra e Amisano-Arpino

Sono la coppia torinese, formata da Valentina Pico e Anna Maria Sarra nella categoria femminile, e gli albissolesi Alberto Amisano e Felix Arpino, ad aggiudicarsi il Circuito Menabrea organizzato da Riviera Beach Volley.

In una grande cornice di allestimenti presso il Soleluna Village e i Bagni Lido di Albissola Marina è andata in scena questo week-end il master finale di beach volley, dopo le cinque tappe regionali svoltesi a Loano, San Bartolomeo, Parco Acquatico Le Caravelle e Genova Multedo.

Grande spettacolo e ottimo livello per un Serie Beach 2 che ha visto schierarsi atleti anche da Piemonte e Lombardia.

Il podio maschile ha visto rispettivamente al secondo posto i genovesi Matteo Pipitone e Massimiliano Azzolini e al terzo, autori di un grande torneo finale, Gianluca Giusto e Robert Torello. Nel femminile medaglia d’argento per Nicole Villa e Irene Apicella, bronzo per Chiara Clarizio e Alessia Baili.

Ospite eccellente in più occasione Matteo Carlon, fondatore e organizzatore dello Snow Volley Italia, il beach volley praticato da diversi anni anche sulla neve divenuto polo d’attrazione anche per Prato Nevoso dove si è arrivati a montare oltre 20 campi in contemporanea.

“In poco più di un mese abbiamo coinvolto oltre 150 atleti in 6 tappe – spiega Alessio Marri, promoter e neopresidente Riviera Beach Volley – considerata l’organizzazione impostata in sole due settimane a cavallo tra giugno e luglio, è indiscutibilmente un grande successo”.

