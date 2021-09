Sanremo, il valore della lavanda della Riviera dei Fiori® nella promozione turistica del territorio al Floriseum

Sanremo. Sabato 4 settembre, al Floriseum di Sanremo, nuovo appuntamento con La Lavanda della Riviera dei Fiori® e il suo territorio, la rassegna organizzata dall’Associazione Produttori della Lavanda della Riviera dei Fiori® in collaborazione con il Floriseum e con CNA Imperia per conoscere, scoprire, degustare e vivere una delle meraviglie della nostra terra. Il terzo dei quattro appuntamenti in programma fino all’autunno verterà su “Il valore della Lavanda della Riviera dei Fiori® nella promozione turistica del nostro territorio”.

... » Leggi tutto