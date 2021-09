Ventimiglia, aggredito mentre sistemava dehor. Bonadonna: «Non si può più vivere così, il prefetto intervenga»

Ventimiglia. «Mi urlavano “apri bastardo, dammi una birra” e prendevano a calci e testate la vetrina. Ho avuto paura di morire». E’ il racconto choc di Nicolò Bonadonna, gestore del locale “Pizza Max” in piazza della Costituente, a Ventimiglia. Come ogni notte, Bonadonna si era recato nella tavola calda per preparare pizze e focacce e sistemare il locale per l’apertura, ma intorno alle 3,45 è stato aggredito.

