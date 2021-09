Ventimiglia, gli cadde un ramo di palma in testa: cittadino chiede al Comune 25mila euro di risarcimento danni

Ventimiglia. Un cittadino ha fatto causa al Comune, chiedendo un risarcimento danni di 25mila euro, come risarcimento per le lesioni subiti a causa dell’improvvisa caduta di un ramo da una palma, che lo avrebbe colpito alla testa mentre era seduto su una panchina in via Repubblica, nel pieno centro di Ventimiglia. Il fatto sarebbe accaduto il 9 ottobre del 2019, ma l’atto di citazione è stato notificato all’Ente solo il 31 marzo scorso.

... » Leggi tutto