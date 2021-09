Calciomercato, all’ondata di news dalla Val Bormida rispondono le rivierasche: il punto sugli ultimi trasferimenti

Val Bormida/Savona/Andora. Un mercato all’insegna dei ritorni e delle conferme. Si potrebbe riassumere in questa maniera la campagna di rafforzamento svolta dalle formazioni dilettantistiche, squadre agguerrite e pronte a breve (se non ancora accaduto) a scendere in campo per i primi impegni ufficiali. Il mercato però, si sa, sta continuando a regalare emozioni ed annunci a sorpresa, questo con le compagini che stanno appunto proseguendo a piazzare colpi interessanti in vista della stagione che verrà.

... » Leggi tutto