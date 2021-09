Covid, Toti: “La Liguria ancora in zona bianca grazie ai vaccini”

Liguria. “La Liguria resterà in zona bianca, lo dicono i dati del report di monitoraggio del Ministero, e grazie alla campagna vaccinale i numeri sull’andamento della circolazione del virus sono in costante miglioramento. Per questo è importante continuare su questa strada, con un trend delle prenotazioni che si conferma in crescita così come il numero delle persone che hanno deciso di mettersi in sicurezza in vista dell’autunno”.

